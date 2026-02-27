Кравченко: прокурори оскаржуватимуть запобіжні заходи посадовцям Повітряних сил і СБУ

Суд обрав менші застави, ніж просило обвинувачення, в справі про розкрадання на будівництві укриттів для авіації, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко 27 лютого.

Таким чином він прокоментував рішення Вищого антикорупційного суду, ухвалені сьогодні.

«У зв’язку із тим, що судом прийнято рішення про визначення вдвічі меншої суми застави, ніж та, яку просила сторона обвинувачення, прокурорами готуються апеляційні скарги на рішення суду про обрання запобіжних заходів», – повідомив генпрокурор.

Читайте також: Корупція під час будівництва укриттів для літаків: Повітряні сили ЗСУ почали службове розслідування

Кравченко додав, що розкрадання на проєктах захисту повітряного простору в умовах війни є «проявом особливої безпринципності і це неприпустимо».

Вищий антикорупційний суд 27 лютого взяв командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця під варту на 60 діб із можливістю внесення 7 мільйонів гривень застави. Перед цим суд взяв під варту керівника управління СБУ у Житомирській області Володимира Компаніченка, призначивши заставу в 6,9 мільйона гривень. Обох посадовців підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Адвокат Андрія Українця Сергій Мась заявив у суді, що, на думку сторони захисту, підозра є необґрунтованою. За його словами, Українець був призначений на посаду 8 листопада 2025 року, а «усі події відбувалися до нього». Також адвокат висловив сумнів, що його підзахисний зможе внести заставу: на його утриманні перебувають батьки та малолітня дитина, а під час обшуків грошей не було знайдено.



