Посли країн ЄС зробили ще один крок до надання Україні 90 мільярдів євро

Посли держав-членів Євросоюзу погодили правову базу для надання Україні 90 мільярдів євро кредиту на основі спільних запозичень Євросоюзу. Про це повідомляє Рада ЄС за підсумками засідання дипломатів.

«Сьогоднішня домовленість демонструє, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну та її народ… Разом із Європейським парламентом я сподіваюся якнайшвидше завершити підготовку правових текстів, які дозволять розпочати надання цих кредитів», – прокоментував рішення міністр фінансів Кіпру, що нині головує в Раді ЄС, Макіс Керавнос.

Посли погодили початкову пропозицію Єврокомісії щодо розподілення коштів. 30 млрд євро спрямують на макроекономічну підтримку України через механізм макрофінансової допомоги (MFA) або в межах Ukraine Facility – спеціального інструменту ЄС для забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки України.

60 млрд євро буде використано для посилення спроможностей України інвестувати в оборонпром і закуповувати військову техніку. Йдеться про доступ до оборонної продукції як української, так і європейської.

Посли держав ЄС підтвердили, що пріоритет у закупівлі оборонної техніки мають ринки Євросоюзу, України, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну. Водночас допустимі винятки, якщо Україні терміново потрібна зброя, недоступна в Європі.

Читайте також: Військові й бюджетні потреби: Єврокомісія визначила, як Україна витрачатиме 90 млрд євро допомоги

Фінансування, як йдеться в повідомленні, буде пов’язане з дотриманням суворих умов з боку України, як-от: верховенство права й боротьба з корупцією. Відсотки щодо позики будуть покриватися з бюджету ЄС. Це не вплине на бюджетні внески Чехії, Угорщини, Словаччини, що вирішили не брати участі в ініціативі.

Наступний крок – отримання письмової згоди Європарламенту на внесення змін до чинного регламенту про багаторічну фінансову підтримку, щоб гарантувати фінансову допомогу в рамках бюджету ЄС.

Після завершення всіх кроків, йдеться в повідомленні Ради ЄС, Єврокомісія зможе виплатити перший платіж на початку другого кварталу цього року.

Лідери ЄС у грудні схвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро на наступні два роки. Йдеться про кредит, підкріплений бюджетом ЄС, а не про репараційну позику, яку обговорювали раніше.







