У Кремлі підтвердили, що постраждалий від пожежі російський підводний човен був атомним

Президент Росії Володимир Путін фактично підтвердив, що підводний човен, на якому загинули 14 моряків внаслідок пожежі, був атомним. 4 липня сайт президента Росії оприлюднив текст його розмови з міністром оборони Сергієм Шойгу, в якій Путін питає, в якому стані ядерна енергетична установка.

«Ядерна енергетична установка на цьому апараті повністю ізольована та безлюдна. Плюс до цього діями екіпажу здійснені всі необхідні заходи з захисту установки, вона повністю в працездатному стані», – згідно з публікацією, відповів Шойгу.

За словами міністра оборони Росії, аварія човна сталася внаслідок пожежі в акумуляторному відсіку, однак причину займання він не назвав.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що деталі аварії на підводному човні не розголошуватимуться «через таємницю».

Не повідомляється також час і місце катастрофи.

Читайте також: Пожежа на підводному апараті Росії: абсолютні таємниці і коментарі експертів​

Пожежа сталася 1 липня, але відомо про неї стало 2 липня. За повідомленням Міністерства оборони Росії, 14 моряків задихнулися продуктами горіння на борту наукового глибоководного апарата, призначеного для вивчення морського дна.

За повідомленням низки ЗМІ, може йтися про глибоководний атомний підводний човен АС-12, відомий під назвою «Лошарік». За офіційною версією, корабель призначений для океанографічних досліджень. За неофіційною – для диверсій на об’єктах, розташованих на морському дні, наприклад, кабелів зв’язку і станцій спостереження за російським флотом.

Атомний підводний човен спустили на воду в 2003 році. Він жодного разу не потрапляв на офіційні фотографії, і, за оцінками ЗМІ, може бути найсекретнішим і найдорожчим проектом на російському флоті.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, що частина екіпажу вижила. За його словами, військовослужбовці евакуювали з палаючого відсіку станції представника цивільної промисловості, задраїли за собою люк і до кінця боролися з пожежею. Всім загиблим планують дати державні нагороди.