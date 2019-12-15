У Кремлі заперечили поліпшення відносин зі США після візиту Лаврова

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляє, що відносини між Росією і США перебувають у «глибокій кризі» і візит до Вашингтону російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова це не змінив.

Пєсков сказав про це в інтерв’ю російському державному телеканалу 15 грудня.

«Ми перебуваємо в плані двосторонніх відносин у такій глибокій кризі, що навіть важливий візит такого важковагового міністра, як Лавров, не здатний переламати тенденцію», – сказав речник президента Росії.

«Звісно, у Трампа і Путіна було кілька дуже позитивних розмов, де були сказані дуже позитивні і хороші речі. Розмови були теплими, але реальність така, що наші двосторонні відносини суворі і холодні», – додав він.

Лавров їздив до США 10 грудня, наступного дня після «нормандського саміту» в Парижі.

Він зустрічався з державним секретарем США Майком Помпео, а також – із президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Відносини між Москвою і Вашингтоном погіршилися через звинувачення на адресу Росії у втручанні у вибори в США, а також через війни в Україні і Сирії й розбіжності через ядерні договори.