Кремль: США запропонували Росії продовжувати контакти

Сполучені Штати Америки запропонували Росії продовжувати контакти після скасованої зустрічі лідерів країн Володимира Путіна і Дональда Трампа, заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

«Були контакти… Запропоновано з обох сторін продовжити контакти, у тому числі із самим [помічником президента США з питань національної безпеки Джоном] Болтоном», – зазначив Ушаков.

У відповідь на питання, з чийого боку була ініціатива, помічник президента Росії сказав: «Від американців».

Білий дім наразі не коментував заяву Ушакова.

29 листопада президент США скасував зустріч із Путіним, яка мала відбутися на полях саміту «Групи 20» в Буенос-Айресі. Трамп пояснив своє рішення відмовою Росії відпустити захоплених українських моряків та кораблів.

За чотири дні до цього російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій областях.