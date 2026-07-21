У Кремлі нічого не знають про візит директора ФБР до РФ

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 21 липня, що не має інформації про можливий візит директора Федерального бюро розслідувань США Кеша Пателя до Росії. Про це Пєсков розповів у спілкуванні з журналістами.

Раніше видання Politico з посиланням на джерела написало, що Кеш Патель має намір приїхати до Росії в середині жовтня 2026 року. За словами одного із співрозмовників видання, Патель спочатку приїде до Москви, а потім вирушить до Петербурга. Візит триватиме два дні – 14–15 жовтня.

Передбачається, що прийматиме директора ФБР керівництво ФСБ. Невідомо, чи зустрінеться Патель із президентом РФ Володимиром Путіним чи з кимось із його помічників. Крім того, неясно, які теми обговорюватимуться під час візиту.

Politico наголошує, що плани поїздки попередні, все ще може змінитися.

Кеш Патель має намір приїхати до Росії на тлі протистояння Вашингтона і Москви, що триває через війну РФ проти України, а також у той час, коли конгресмени вимагають запровадити проти РФ нові жорсткі санкції.