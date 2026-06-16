У ФБР заявили, що запобігли нападу на Білий дім під час святкування ювілею Трампа

Федеральне бюро розслідувань США запобігло нападу на Білий дім під час святкування 80-річчя американського президента Дональда Трампа, заявив директор спецслужби Каш Патель.

За словами Пателя, ФБР дізналося про потенційну загрозу ще 10 червня. Він не навів подробиць, але зазначив, що протягом наступних днів кілька людей були затримані.

Джерела Fox News розповіли, що затримані п’ятеро, а всього в плануванні атаки брали участь 23 особи. Вони мали намір ударити дронами по сусідніх будинках, щоб спровокувати евакуацію з Білого дому, а потім відкрити вогонь по людях. Ціллю атаки вони бачили політичну еліту.

Трамп відзначив своє 80-річчя 14 червня, організувавши на галявині Білого дому турнір UFC.