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01 Квітень 2019, Київ 15:15
Новини | Політика

У Кремлі відповіли Зеленському про Крим: «ця тема закрита назавжди»

Щодо Донбасу речник Путіна додав, що в Кремлі готові пояснювати будь-якому громадянину України, що Росія «не окупує ніяких українських територій»

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У Кремлі не мають наміру обговорювати з кандидатами в президенти України тему приналежності Криму, тому що «ця тема закрита назавжди», заявив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Він сказав про це 1 квітня, коментуючи слова лідера першого туру президентських виборів в Україні, шоумена Володимира Зеленського, який заявив напередодні, що при зустрічі з Путіним він сказав би: «Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки ще ви готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території?»

«Що стосується згадки Криму в цьому контексті, то ми вважаємо її неприпустимою. Це тема, яка взагалі не підлягає обговоренню. Ця тема закрита рази назавжди», – сказав Пєсков.

Кандидати у президенти під час голосування – фоторепортаж
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Кандидати у президенти під час голосування – фоторепортаж

31 березня в Україні відбувається голосування на чергових виборах президента

Щодо Донбасу речник Путіна додав, що в Кремлі готові пояснювати будь-якому громадянину України, що Росія «не окупує ніяких українських територій».

На даний час Центральна виборча комісія України опрацювала близько 79% протоколів на виборах президента, які пройшли в Україні 31 березня. За цими даними, продовжує лідирувати Володимир Зеленський з 30,41% голосів, на другому місці – Петро Порошенко, він отримав 16,05% голосів виборців. Далі йдуть Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,54%, Анатолій Гриценко – 7,04%.

Явка на виборах склала близько 63,5%.

Центральна виборча комісія повинна оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко коментують результати екзит-полів - відео
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Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко коментують результати екзит-полів - відео

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