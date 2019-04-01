У Кремлі відповіли Зеленському про Крим: «ця тема закрита назавжди»

У Кремлі не мають наміру обговорювати з кандидатами в президенти України тему приналежності Криму, тому що «ця тема закрита назавжди», заявив речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Він сказав про це 1 квітня, коментуючи слова лідера першого туру президентських виборів в Україні, шоумена Володимира Зеленського, який заявив напередодні, що при зустрічі з Путіним він сказав би: «Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки ще ви готові компенсувати грошей за те, що відібрали наші території?»

«Що стосується згадки Криму в цьому контексті, то ми вважаємо її неприпустимою. Це тема, яка взагалі не підлягає обговоренню. Ця тема закрита рази назавжди», – сказав Пєсков.

Щодо Донбасу речник Путіна додав, що в Кремлі готові пояснювати будь-якому громадянину України, що Росія «не окупує ніяких українських територій».

На даний час Центральна виборча комісія України опрацювала близько 79% протоколів на виборах президента, які пройшли в Україні 31 березня. За цими даними, продовжує лідирувати Володимир Зеленський з 30,41% голосів, на другому місці – Петро Порошенко, він отримав 16,05% голосів виборців. Далі йдуть Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,54%, Анатолій Гриценко – 7,04%.

Явка на виборах склала близько 63,5%.

Центральна виборча комісія повинна оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.