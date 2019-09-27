У Києві на вихідних частково обмежать рух Хрещатиком

У Києві з вечора 27 вересня частково обмежать рух транспорту Хрещатиком для проведення міжнародного фестивалю світла Kyiv Lights Festival. Про це повідомили у КМДА.

«У зв’язку із цим із 21:00 27 вересня до 07:00 30 вересня на головній вулиці столиці заборонять рух усіх видів транспорту – від перетину вулиці Хрещатик та вулиці Архітектора Городецького до перетину вулиці Хрещатик та вулиці Богдана Хмельницького», – мовиться у повідомленні.

У КМДА додали, що на цей же період змінять маршрут автобусів №24 та №114, які курсуватимуть через Софійську площу.