Помпео вказав на «незмінну позицію» США – Крим має бути під контролем України

Сполучені Штати підтверджують свою незмінну позицію, що Крим є українською територією і повинен повернутися під контроль України. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті Держдепартаменту 27 лютого.

«П’ять років тому російська окупація Кримського півострова України викликала ескалацію російської агресії. Росія намагалася зруйнувати міжнародний порядок, підірвала основні людські свободи і послабила нашу загальну безпеку. Світ не забув цинічну брехню, яку Росія використала для виправдання своєї агресії і маскування спроб анексії української території», – йдеться в заяві.

За словами держсекретаря США, авторитетні держави не повинні проявляти толерантність при «застосуванні Росією сили проти мирного сусіда».

Крім того, у заяві йдеться, що Сполучені Штати, як і раніше, серйозно стурбовані посиленням репресій «російським окупаційним режимом» у Криму.

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».