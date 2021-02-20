Агресія Росії проти України продовжує дестабілізацію європейського континенту – МЗС

Сім років агресії Росії проти України спричинили військову експансію на південному фланзі Європи та створили постійно зростаючу безпекову і гібридну загрозу для Східної та Південно-Східної Європи, Азово-Чорноморського регіону, Середземномор’я і Близького Сходу, йдеться в заяві на сайті МЗС України 20 лютого.

«Агресія РФ проти України продовжує дестабілізацію Європейського континенту. Росія використовує широкий арсенал гібридних інструментів для створення нестабільності на території сусідніх країн та підриву їхньої державності й суверенітету. Демократичний світ повинен жорстко відповідати на постійні порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права. Тимчасова окупаційна влада РФ перетворила окуповані території на гетто безправ’я посеред Європейського континенту. Українські Крим та окремі райони Донбасу, окуповані Росією, стали місцями терору та свавілля», – йдеться в повідомленні.

В МЗС вказують, що міжнародні санкції допомагають стримувати агресивну політику Росії, «але необхідні більш ефективні заходи, щоб повернути ситуацію в правове поле та відновити безпеку в регіоні».

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Саме 20 лютого 2014 року офіційно оголошене Верховною Радою України датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.