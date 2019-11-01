В анексованому Криму заарештували жителя Закарпатської області

Підконтрольний Кремлю суд в анексованому Росією Криму заарештував жителя Закарпатської області, заявила Федеральна служба безпеки Росії.

У відомстві стверджують, що 34-річний чоловік намагався потрапити до Криму через пункт пропуску «Армянськ» на півночі Криму, попри заборону на в’їзд до Росії до вересня 2020 року. Про причину заборони російські силовики не повідомляють.

Федеральна служба безпеки Росії переконує, що чоловік звернувся до Державної міграційної служби України, змінив свої персональні дані й оформив новий паспорт.

Українська влада не коментувала інформацію про арешт жителя Закарпатської області в Криму.

7 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Росія утримує 110 громадян України на своїй території й в анексованому нею Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.