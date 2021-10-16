В окупованому Криму суд оштрафував Арсена Ахтемова за збори біля будівлі ФСБ

Підконтрольний Росії Київський районний суд в окупованому Сімферополі ухвалив винести Арсену Ахтемова адміністративний штраф в розмірі 15 тисяч рублів (близько 5,5 тисяч гривень) за порушення санітарних норм під час стихійних зборів біля будівлі ФСБ 4 вересня. Про це повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність».

За словами Ахтемова, він прибув до будівлі, де після окупації Криму Росією розташували управляння ФСБ, коли дізнався, що його брат Асан зник. Там же перебував і його батько. Він наголосив, що спочатку було небагато людей, всі були у масках та дотримувалися дистанції. Співробітник ФСБ Росії попередив присутніх про порушення «указу глави Республіки Крим» від 17 березня 2020 року «Про введення режиму підвищеної готовності на території Республіки Крим». Помітивши автозаки з ОМОНівцями, Ахтемов вирішив піти, але за 200 метрів від будівлі його наздогнали, та, поваливши на землю, затримали.

«Скрутили, у мене навіть сліди залишилися – гематоми, подряпини були. Коли вони мене збили, я ще метрів 5 пролетів, прокотився на ліктях», – розповів чоловік.

Після цього Ахтемова відправили у СІЗО за рішенням суду, як і його батька Ескандера. Чоловік провів там 115 діб за статтею 19.3 КоАП Росії (непокора законному розпорядженню співробітника поліції).

4 вересня українські правозахисні організації закликали учасників «Кримської платформи» опублікувати спільну заяву від імені урядів, що засуджує нові російські обшуки та арешти в Криму, а також запровадити персональні санкції проти осіб, причетних до обшуків, затримань і викрадень жителів Криму.

Сім учасників «Кримської платформи» засудили нові обшуки, затримання та арешти в Криму. Серед них – США, Туреччина, Латвія, Литва, Чехія, Велика Британія і ЄС. Про це Крим.Реалії повідомила заступник постійного представника президента України в АР Крим, представник Офісу «Кримської платформи» Дар'я Свиридова.

9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна співпрацюватиме з партнерами з «Кримської платформи» для звільнення затриманих кримських татар. Він зазначив, що Україна проводить консультації з іншими країнами.