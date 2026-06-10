У Криму заявили про зміну розкладу залізничного пасажирського транспорту після атак ЗСУ

У окупованому Криму з 10 червня змінився розклад руху залізничного пасажирського транспорту – про це повідомив підконтрольний Росії очільник півострова Сергій Аксьонов, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У літньому графіку руху передбачено курсування 48 пар приміських поїздів (96 поїздів), а в далекому сполученні – 14 пар (28 поїздів) за 20 маршрутами. За рішенням російського оперативного штабу та за коригуванням перевізника «Гранд Сервіс Експрес», 8 пар поїздів за 10 маршрутами прямуватимуть Кримом у світлу пору доби, тобто з 5:00 до 23:00.

Решта 6 пар поїздів за 10 маршрутами, які прямують до Криму в нічний час, прибуватимуть на залізничну станцію «Керч-Південна». В’їзд на півострів залізничним транспортом здійснюватиметься в світлу пору доби до Сімферополя згідно із затвердженим розкладом.





«Після прибуття пасажири проходять до автобуса зі своїм конкретним напрямком (наприклад, Керч – Джанкой, Керч – Владиславівка, Керч – Сімферополь), здійснюють посадку на свій автобус і прямують до пункту призначення. Аналогічно здійснюватиметься поїздка із Сімферополя до Керчі, з Джанкоя до Керчі та з Владиславівки до Керчі», – заявив Аксьонов.

У Південній приміській пасажирській компанії РФ додали, що запроваджують коригування до графіка руху приміських поїздів. Скориговано графік руху 72 електричок, що курсують між Сімферополем, Севастополем, Євпаторією, Урожайною, Феодосією, Бахчисараєм, Керчю, Анапою та іншими населеними пунктами.

Крім того, з 11 червня зміниться графік руху приміських поїздів № 6743 Джанкой – Феодосія та № 6929 Сімферополь – Севастополь.

Нагадаємо, що раніше російська влада заявляла про атаки ЗСУ на залізничні станції та пасажирські поїзди в Криму. Українська сторона ці заяви не коментувала.