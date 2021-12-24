Росія після анексії Криму збільшила чисельність кораблів Чорноморського флоту втричі – командувач ВМС України

Росія після анексії Криму модернізувала і суттєво збільшила свій Чорноморський флот. Про це Крим.Реалії ТБ розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

«Східний сусід за ці шість років збільшив чисельність корабельного складу майже втричі. Всі кораблі, які надходили з початку 2015 року, направлялися в Чорноморський флот. Це і шість підводних човнів, і фрегати, і ракетні катери, допоміжні судна, патрульні та інші. Також Чорноморський флот був поповнений береговими ракетними комплексами «Бал» і «Бастіон». Також сам Крим зараз – це «непотоплюваний авіаносець». Після захоплення Криму, щоб уникнути ризику його повернення, цей флот був перенасичений усіма платформами для захисту захопленої території», – сказав воєначальник.

Генасамблея ООН ухвалила в 2020 році резолюцію, яка закликає Росію припинити мілітаризацію Криму та вивести звідти свої війська. Спікер МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва «має право проводити навчання та розміщувати у Криму військові об’єкти».

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року і після влаштованого там так званого «референдуму», проведеного з порушенням міжнародного права і законодавства України, заявила, що анексує цей регіон. У світі, за ліченими винятками серед кількох найближчих союзників Москви, не визнали цих претензій Росії. Генеральна асамблея ООН прямо відкинула їх і засудила окупацію півострова.