Доповідь ООН щодо Криму показала «катастрофічну» ситуацію з українською мовою на півострові – Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь стверджує, що оприлюднена 2 вересня доповідь генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша про порушення прав людини в Криму «підтвердила катастрофічне становище української мови на півострові». Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою мовного омбудсмана.

«Кількість тих, хто має можливість навчатися українською мовою, або вивчати українську як звичайний предмет, факультативний курс або в рамках позакласних занять продовжує знижуватися. Більше того, у доповіді констатується розбіжність між офіційним мовним статусом школи або класу з викладанням українською чи кримськотатарською мовами і фактичним їх використанням у навчальній програмі. Наявність можливості навчання кримськотатарською та українською мовами і вивчення цих мов як предметів не задовольняють наявного попиту», – повідомив Кремінь.

Мовний омбудсман переконаний, що доповідь ООН – це не просто констатація грубого порушення Росією міжнародних стандартів у галузі прав людини, а й великий внесок у загальну роботу з встановлення справедливості та відновлення територіальної цілісності України.

«У лютому цього року був презентований огляд Уповноваженого із захисту державної мови щодо обмеження функціонування державної мови на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму. Він став однією з перших фундаментальних спроб дати чітку і яскраву характеристику того, яким чином порушуються права громадян України на окупованих територіях в частині заборони і переслідування за українську мову», – додав Кремінь.

Уповноважений підкреслив, що необхідна консолідація зусиль і застосування всіх можливих інструментів міжнародної дипломатії для запровадження санкцій проти Росії за порушення прав людини, в тому числі – права навчатися і спілкуватися рідною мовою.

У Міністерстві закордонних справ України після публікації чергової доповіді генерального секретаря ООН щодо ситуації з правами людини в анексованому Криму, закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

Напередодні російські ЗМІ публікували реакцію на цю доповідь російського сенатора з Криму Сергія Цекова, яку він назвав «вкрай непрофесійною».

У червні 2021 року було опубліковано проміжну доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неодноразово стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це «вигадка». 26 серпня 2021 року він сказав, що міжнародні організації, які займаються захистом прав людини і закликають Москву допустити їх до Криму, можуть заїхати на півострів із території Росії, зокрема, через Керченський міст.