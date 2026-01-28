Крим: у Феодосії, ймовірно, зазнали атаки морський порт та нафтобаза

У окупованій Феодосії, ймовірно, був атакований морський порт, повідомляють кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії та місцеві телеграм-канали.

За словами кореспондента, зараз у районі порту після вибухів видно білий дим. Він додав, що невисокий темно-сірий дим спостерігається також над нафтобазою у Феодосії.

Згідно з повідомленням, на цей момент школи в місті припинили заняття, а центр Феодосії забитий автомобілями. За непідтвердженою інформацією, один не підбитий дрон упав біля торгового порту.

Як пише кореспондент, російська влада тривогу в місті не оголошувала. Мешканці міста у місцевих чатах скаржаться на відсутність доступу до укриттів та перебої у роботі інтернету.

Про атаку на порт у Феодосії також повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Згідно з опублікованими повідомленнями від місцевих жителів, в районі порту працювала великокаліберна зенітка, а пізніше з’явилися повідомлення про два ймовірні влучання. Інформація потребує уточнення.





Російська влада, як і раніше, не коментує ситуацію. У Міноборони РФ стверджують, що російська ППО нібито збила 28 дронів над Кримом, при цьому про те, скільки збити не вдалося, у відомстві не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що у Феодосії з 10 ранку за місцевим часом було чути близько 13 вибухів. У російських моніторингових каналах попереджали про атаку дронів та реактивних БпЛА. За їхніми даними, атака триває, перевірити їх дані за допомогою незалежних джерел важко.

Як писав «Кримський вітер», окрім порту під удар могла потрапити феодосійська нафтобаза та радіолокаційні станції під куполами на горі Тепе-Оба. Ці повідомлення також потребують додаткового підтвердження.

З 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучення по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



