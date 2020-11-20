У Криму готові приймати міжнародні місії на умовах Росії – Захарова

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що в анексованому Криму готові приймати міжнародні місії, в тому числі з питань дотримання прав людини, але на російських умовах. Інформація про це розміщена на сайті МЗС Росії.

«Ми готові до діалогу з профільними міжнародними організаціями з питання дотримання прав людини в Криму в рамках процедур, застосовуваних до дотримання Росією зобов’язань у цій сфері на території нашої країни. Ми також готові приймати місії відповідних організацій у Криму, якщо їх направляють у рамках мандату відповідних структур у прив’язці до процедур, які можуть застосовуватися до відвідування Росії», – цитує Захарову пресслужба відомства.

Речниця МЗС Росії сказала це, реагуючи на затвердження 18 листопада Третім комітетом Генеральної асамблеї ООН нової резолюції щодо порушення прав людини в Криму.

У МЗС Росії рішення назвали «політично мотивованим».

Захарова також вказала на неможливість Росії підключити своїх представників із Криму до міжнародних конференцій.

«Раніше, коли не було проблем із міжнародною транспортною логістикою, їх не пускали, не видаючи візи. Сьогодні, коли форуми перейшли в віртуальний формат, у нас існують проблеми навіть з підключенням по інтернету. Нам весь час у цьому відмовляють. Делегація України нескінченно блокує виступи представників Криму, вважаючи, що вони знають краще, як там ідуть справи», – сказала речниця МЗС Росії.

Раніше Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні опублікувала новий звіт про порушення прав людини в анексованому Криму. При цьому в місії відзначили, що не мають доступу на територію півострова і здійснюють свій моніторинг, перебуваючи в Києві і в Одесі.

Після цього віцеспікер підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Бобков сказав, що на півострові готові приймати місію ООН, але тільки після узгодження даного візиту з МЗС Росії.

18 листопада 2020 року Комітет Генасамблеї ООН схвалив посилену резолюцію, яка засуджує порушення прав людини в Криму. За резолюцію висловилися 63 країни, в тому числі Сполучені Штати і більшість країн ЄС. Проти голосували 22 країни, на чолі з Росією.

Після голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ і місію ООН з прав людини посилити моніторинг в анексованому Росією Криму.

На початку липня Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури й обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини у Криму – це вигадка.