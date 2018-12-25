У Криму суд залишив під арештом захопленого українського військового Андрія Шевченка

Суддя підконтрольного Росії Верховного суду Криму Андрій Палій 25 грудня відмовив у задоволенні апеляційної скарги мічману Андрію Шевченку, захопленому біля берегів анексованого Криму 25 листопада.

При цьому суддя скоротив на добу термін його утримання під вартою, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таким чином Андрій Шевченко залишиться в ув’язненні в московському СІЗО до 24 січня 2019 року.

У своєму виступі мічман заявив, що вважає себе військовополоненим і попросив звільнити в залі суду. Адвокат Тетяна Окушко заявила, що в момент затримання її підзахисному протягом доби не надавали адвоката, а зараз не надані належні умови утримання.

«У Москві були морози до -20 градусів, а він одягнений в легкий одяг і літні кросівки», – заявила Окушко.

Таке поводження з підзахисним адвокат розцінила як тортури. Сам Шевченко після суду повідомив, що на його ім'я надійшли дві посилки, але досі жодну йому не видали. У московському СІЗО йому надали черевики без шнурків, які спадають з ніг.

25 листопада російські силовики біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три кораблі ВМС України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя. Крім того, російські силовики захопили і 24 членів екіпажів українських кораблів, троє з яких були поранені.

Російські суди в анексованому Криму заарештували українських військових, яких звинувачують у «незаконному перетині кордону». Всіх українських військовослужбовців доставили в столицю Росії Москву.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруженості.