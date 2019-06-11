В анексованому Криму продовжують обирати запобіжні заходи затриманим 10 червня кримським татарам

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжує обирати запобіжний захід кримським татарам, затриманим 10 червня після обшуків ФСБ в Білогірському, Сімферопольському та Алуштинському районах, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Повідомляється, що першим почалося судове засідання щодо жителя селища Малоріченське Руслана Нагаєва. Російські силовики звинувачують його в «участі у діяльності терористичної організації». До зали суду допустили кількох родичів Нагаєва. До будівлі суду під’їхав автомобіль із спецпризначенцями.

Як передає Крим.Реалії, десятки людей прийшли підтримати заарештованих напередодні кримських татар.

Сьогодні в Сімферополі заплановані судові засідання щодо обрання запобіжного заходу чотирьом затриманим 10 червня кримським татарам – Ленуру Халілову, Руслану Месутову, Ельдару Кантимирову і Руслану Нагаєву.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт чотирьох затриманих 10 червня кримських татар – Ризу Умерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова.

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 10 червня розпочав обирати запобіжний захід вісьмом кримським татарам, затриманим російськими силовиками вранці в анексованому Криму.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».