Україна винесе на обговорення Генасамблеї ООН дані про обшуки і затримання в Криму – МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з обшуками і затриманнями в анексованому Криму, проведеними російськими силовиками 17 лютого. У відомстві закликали міжнародні інститути дати оцінку цим діям, а інформацію про останні обшуки і затримання планують винести на розгляд сесії Генеральної асамблеї ООН.

Відповідна заява розміщена на сайті МЗС України.

Як йдеться в документі, сьогоднішні події в Криму «чітко вказують на політично мотивований характер дій окупаційної влади півострова».

«Ці дії вкотре свідчать про повне ігнорування Москвою основоположних норм міжнародного гуманітарного права, своїх зобов’язань як держави-окупанта, готовність до використання незаконних силових методів для придушення політичного і релігійного інакодумства і блокування правозахисної діяльності на тимчасово окупованій українській території», – цитує пресслужба першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

У відомстві знову нагадали Росії, під контролем якої зараз перебуває Кримський півострів, про резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року, а також наказ Міжнародного суду ООН про заходи у рамках позову України проти Росії.

«Ці документи і рішення свідчать про категоричну неприйнятність для міжнародної спільноти практики політичних переслідувань на тимчасово окупованій території Криму і відповідальність Росії за дотримання прав людини і основних свобод на півострові», – наголосили у МЗС.

У відомстві зазначили, що інформація про діяльність Росії в Криму, зокрема щодо згаданих випадків обшуків і затримань, буде винесена Україною 23 лютого 2021 року на розгляд сесії Генеральної асамблеї ООН.

«Закликаємо міжнародних партнерів дати належну оцінку незаконним діям Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму», – додали в МЗС України.

Рано вранці 17 лютого в декількох районах півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки мусульман, більшість з яких – кримські татари.

За даними МЗС, затримали шістьох людей: активістів і громадянських журналістів, їм інкримінують «організацію діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації» – ред.).

Російські силовики обшуки і затримання публічно ніяк не коментують.

Українська прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуків вранці в Криму.