Ще двох затриманих російськими силовиками кримських татар взяли під арешт

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя постановив взяти під арешт в СІЗО до 5 серпня ще двох із восьми затриманих 10 червня кримських татар – Руслана Нагаєва і Руслана Месутова.

«Ми свої доводи озвучили: двоє неповнолітніх дітей, онкохвора матір, але нікого це не цікавить. Рішення стандартне і передбачуване: арешт в СІЗО», – заявив в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Месутова Сейяр Панич.

Захисник Нагаєва Іслям Веліляєв повідомив, що підконтрольний Кремлю суд також не почув його доводи щодо підзахисного. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

Месутова звинувачують в «організації діяльності терористичної організації», Нагаєва – в «участі в діяльності терористичної організації». Засідання проходили у відкритому режимі, в зал допустили кількох родичів обвинувачених. Близько сотні людей зібралися під будівлею суду.

Сьогодні також відбудуться судові засідання щодо ще двох осіб, затриманих 10 червня – Ленура Халілова і Ельдара Кантимірова.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт чотирьох затриманих 10 червня кримських татар – Ризу Умерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова.

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 10 червня розпочав обирати запобіжний захід вісьмом кримським татарам, затриманим російськими силовиками вранці в анексованому Криму.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».