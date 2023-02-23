В окупованому Криму невідомі пошкодили залізничні колії

У Бахчисарайському районі окупованого Криму, неподалік від села Поштове, невідомі пошкодили залізничне полотно. Постраждалих немає, але рух поїздів був припинений, повідомляє управління російського МНС.

Телеграм-канал «База» публікує фотографію пошкоджених рейок. Наслідком цього стала затримка трьох поїздів: Севастополь – Санкт-Петербург зі 166 пасажирами, а також двох приміських електричок, їхніх пасажирів доправили до Севастополя автобусами.

Проросійські телеграм-канали повідомляють, що підриву колій не було – вирізано невелику ділянку залізничного полотна.

Призначена Росією влада півострова стверджує, що пошкодження екстрено відновлюються, поїзди відновлять рух за кілька годин. Триває пошук причетних до пошкодження шляхів.

З прикордонних з Україною російських областей та анексованих Росією українських регіонів періодично надходять повідомлення про пошкодження на залізничних коліях. Переважно інциденти трапляються на залізницях, якими на війну підвозять військових і техніку з Росії. Відповідальність за частину пошкоджень беруть антивоєнні групи, учасники яких називають себе партизанами.