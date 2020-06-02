Прокурор АРК: в інтерв’ю Гордону Поклонська підтвердила переслідування фігурантів «справи Сенцова»

Прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що в інтерв’ю Дмитру Гордону Наталя Поклонська підтвердила свою участь у переслідуванні кримчан Олега Сенцова, Олексія Чирнія, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, а також в інших злочинах проти громадян України й українських організацій. Про це Поночовний розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Кожен кримінальний процес передбачає принцип змагальності. Ми не можемо односторонньо розслідувати кримінальне провадження. Дуже важливо чути думку і розуміти позицію сторони захисту, в цьому випадку – підозрюваної Поклонської», – підкреслив Поночовний.

Прокурор повідомив, що інтерв’ю Поклонської можна розбити на доказовий і процесуальний аспекти.

«Говорячи про доказовий аспект, у нас є кримінальне провадження щодо незаконного переміщення громадян України з території півострова на територію Росії, в тому числі, які відбували покарання в тюрмах у Криму. Це серйозне порушення норм міжнародного гуманітарного права. За національним законодавством це – воєнний злочин, порушення законів і звичаїв війни. Підозрювана Поклонська як один із ключових суб’єктів кримської окупаційної адміністрації, підтвердила, що ці факти мали місце», – розповів він.

Прокуратура АРК повідомляла проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що Поклонській оголошено підозру в «створенні злочинної організації», «незаконному позбавленні волі або викраденні людини» («справа кримських терористів», за якою у 2014 році в Криму було затримано і потім засуджено в Росії кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія), «порушення законів і звичаїв війни».

Крім цього, Поклонська фігурує в низці українських розслідувань, за якими їй не висували підозри. Зокрема, за даними прокуратури, йдеться про блокування доступу до сайту Крим.Реалії на території півострова і в Росії, що кваліфікується як «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Також у Прокуратурі АРК вказують на участь Поклонської у виборах до Держдуми Росії як кандидата від анексованого Криму, чим вона «завдала шкоди суверенітету України». Ознаки цього злочину кваліфікуються як «державна зрада».

Раніше в Прокуратурі АРК зазначали, що Поклонська «злукавила» в інтерв'ю, що вона нібито не знає, в чому її звинувачують, бо їй «не надійшло письмове повідомлення». Як зазначили у відомстві, адвокати Поклонської в Києві приходять до органів попереднього розслідування, в прокуратуру, в суд, знайомляться з матеріалами кримінального провадження.

Ще в серпні 2017 року в Прокуратурі АРК повідомляли, що стосовно Поклонської Генпрокуратура України розслідує два кримінальні провадження. У відомстві вказали на те, що її підозрюють у державній зраді та причетності до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.