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20 листопада 2019, Київ 16:25
Новини | Політика

Захоплені біля берегів Криму українські кораблі наближаються до Очакова

Архівне фото: катер «Нікополь»

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Українські буксири «Гайдамака», «Сапфір» і «Титан», які забрали з Криму захоплені ФСБ Росії військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», наближаються до порту Очакова (Миколаївська область). Про це свідчать дані на сайті Marine Traffic.​

Джерела проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляють, що прибуття кораблів очікується ввечері 20 листопада.

Раніше командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомляв, що прибуття кораблів очікується в середу-четвер.

18 листопада в акваторії Чорного моря почався процес повернення Росією захоплених рік тому біля Керченської протоки українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу», повідомило командування ВМС України. До цього про передачу українських суден України повідомили в МЗС Росії.

/**/ /**/ Український військовий катер «Бердянськ» ВМС ЗСУ, архівне фото: Одеса, 2 червня 2016 року. Зараз катер має нове позначення P175
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