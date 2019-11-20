Захоплені біля берегів Криму українські кораблі наближаються до Очакова

Українські буксири «Гайдамака», «Сапфір» і «Титан», які забрали з Криму захоплені ФСБ Росії військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», наближаються до порту Очакова (Миколаївська область). Про це свідчать дані на сайті Marine Traffic.​

Джерела проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляють, що прибуття кораблів очікується ввечері 20 листопада.

Раніше командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомляв, що прибуття кораблів очікується в середу-четвер.

18 листопада в акваторії Чорного моря почався процес повернення Росією захоплених рік тому біля Керченської протоки українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу», повідомило командування ВМС України. До цього про передачу українських суден України повідомили в МЗС Росії.