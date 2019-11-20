Захоплені біля берегів Криму українські кораблі наближаються до Очакова

Українські буксири «Гайдамака», «Сапфір» і «Титан», які забрали з Криму захоплені ФСБ Росії військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», наближаються до порту Очакова (Миколаївська область). Про це свідчать дані на сайті Marine Traffic.
Джерела проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляють, що прибуття кораблів очікується ввечері 20 листопада.
Раніше командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомляв, що прибуття кораблів очікується в середу-четвер.
18 листопада в акваторії Чорного моря почався процес повернення Росією захоплених рік тому біля Керченської протоки українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу», повідомило командування ВМС України. До цього про передачу українських суден України повідомили в МЗС Росії.
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