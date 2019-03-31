На материкову частину України приїхало голосувати менше кримчан, ніж зареєструвалися

На материкову частину приїхали голосувати менше кримчан, ніж раніше зареєструвалися, повідомила кореспондент Радіо Свобода, яка працює на КПВВ Каланчак.

«Приміром, по Каланчацькому району мали проголосувати 66 осіб, натомість, за попередніми даними проголосували 49 людей», – повідомила Ірина Домащенко.

За підрахунками представництва кримськотатарського народу Херсонської області, явка кримчан склала близько 300 осіб заміть 400. Ймовірно, серед причин, чому кримчан приїхало менше – масові обшуки, які відбулися у Криму напередодні виборів 27 березня, а також складність процедури, зазначають в організації.

«Їм доводиться перетинати межу кілька разів: аби подати заяву про зміну місця голосування і другий раз вже безпосередньо приїхати до материкової частини України і проголосувати. Якщо буде другий тур виборів, то цю процедуру доведеться повторити ще раз. Людям не досить зручно, бо не у всіх є кошти на це, і не всі хочуть зайвий раз світитися на адмінкордоні та спілкуватися з представниками ФСБ», – розповідає Ірина Домащенко.

Як повідомила кореспондентка, за 40 хвилин до закриття дільниць у Каланчаку зникло світло, однак близько за півгодини його відновили.

Явка виборців у одному з прикордонних районів Херсонщини – Каланчацькому – склала 58,1%. Такі дані 31 березня на 20:00 після закриття дільниць кореспонденту повідомили у Каланчацькій РДА.

На дільниці у районному будинку культури, де мали проголосувати 58 кримчан, свої голоси віддав 41 виборець з АРК. Підрахунок голосів у районі продовжується.

Причини зникнення світла перед закриттям дільниць у прикордонному районі Херсонщини залишаються невідомими

Причини зникнення електроенергії по всьому Каланчацькому району Херсонщини у день виборів 31 березня за 40 хвилин до закритя виборчих дільниць досі залишаються невідомими.

За інформацією кореспондента, наразі район переключили на резервну лінію електропередач. Світло у районі з'явилося через 20 хвилин після відключення. Електрики наразі займаються ремонтом основної лінії. Конкретних причин форс-мажору кореспонденту не називають. У районі продовжується процес підрахунку голосів.

У Державній прикордонній службі України припускають, що російські прикордонники можуть перешкоджати українцям, які їдуть голосувати з анексованого Росією Криму на материкову частину України.

Як заявив 31 березня радник голови прикордонної служби Олег Слободян, кількість громадян, які перетинають адміністративну межу з окупованим Кримом зменшилась у порівнянні з минулим тижнем. Він припускав, що російські прикордонники можуть перешкоджати українцям, які їдуть голосувати з Криму на материк.