На дільниці в Мінську на виборах лідирують Зеленський і Порошенко

Дільнична комісія закордонного округу в столиці Білорусі Мінську завершила підрахунок голосів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Усього бюлетені взяли 749 громадян України. З них за Володимира Зеленського проголосували 281, за Петра Порошенка – 206, за Юрія Бойка – 58, за Олександра Вілкула – 56, Ігоря Смешка – 43, Анатолія Гриценка – 42, а за Юлію Тимошенко – 31.

Жодних скарг у комісію не надходило, за виборами стежили четверо спостерігачів.

«Усе було прозоро та гарно організовано», – заявила Радіо Свобода спостерігач від Світового конгресу українців Валентина Логвiн.

ЦВК вже почала оприлюднювати результати голосування на виборах президента України. На даний час опрацьовані 0,41% протоколів. За цими даними, перемагає Володимир Зеленський, на другому місці – Юлія Тимошенко. Петро Порошенко посідає третє місце.

Як свідчать дані національного екзит-полу, наведені станом на 20:00, найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня отримує актор Володимир Зеленський – 30,6%.

Друге місце, згідно з даними опитування на виході з виборчих дільниць, посідає чинний президент Петро Порошенко з 17,8% голосів виборців.

Третє місце, згідно з екзит-полами, посідає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зі 14,2% голосів.

Оскільки ніхто з кандидатів не зміг набрати більше ніж 50% голосів, 21 квітня має відбутися другий тур виборів.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати до 10 квітня.

В Україні 31 березня відбувалося голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчилося о 20:00. У бюлетень для голосування були внесені прізвища 39 кандидатів.