ЦВК оприлюднила перші результати голосування на виборах президента

Центральна виборча комісія почала оприлюднювати перші дані на виборах президента України 31 березня.

Згідно з повідомленням, на даний час опрацьовані 0,17% протоколів по Україні. Перемагає, за цими даними, чинний президент Петро Порошенко (28,69%), далі йде Володимир Зеленський (24,27%), далі – Юлія Тимошенко (15,12%).

Активність виборців, станом на 20:00, за попередніми даними, склала 63,48%.

Як свідчать дані національного екзит-полу, наведені станом на 18:00, найбільше голосів виборців під час голосування на чергових президентських виборах в Україні 31 березня отримує актор Володимир Зеленський – 30,4%.

Друге місце, згідно з даними опитування на виході з виборчих дільниць, посідає чинний президент Петро Порошенко з 17,8% голосів виборців.

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Третє місце, згідно з екзит-полами, посідає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко зі 14,2% голосів.

На четвертому місці – кандидат «Опозиційної платформи – За життя» Юрій Бойко – 9,8% голосів виборців, на п’ятому – кандидат у президенти від партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко – 7,1% голосів.

Оскільки ніхто з кандидатів не зміг набрати більше ніж 50% голосів, 21 квітня має відбутися другий тур виборів.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати до 10 квітня.

В Україні 31 березня відбувалося голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчилося о 20:00. У бюлетень для голосування були внесені прізвища 39 кандидатів.