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03 січня 2020, Київ 07:27
Новини | Політика

Посольство України відповіло британському журналу, який порадив читачам відвідати Крим

«Безсумнівно Крим вартий того, щоб увійти до числа найгарячіших напрямків 2020 року, але ця територія під військовою окупацією»

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Посольство України у Великій Британії закликало британський журнал Good Housekeeping, який порадив відвідати Крим у 2020 році, «не вводити читачів в оману».

«Безсумнівно Крим вартий того, щоб увійти до числа найгарячіших напрямків 2020 року, але ця територія під військовою окупацією», – написало посольство у Twitter.

Журнал Good Housekeeping запропонував своїй аудиторії «спробувати щось нове у 2020 році» й поїхати, наприклад, до Росії. «Цього року ви можете подорожувати Росією, Білоруссю та Кримом на паротязі. 17-денний тур включатиме Новгород, одне з найстаріших російських міст, Херсонес, який відомий як одне із найбільш повних давньогрецьких поселень, та перетин нового залізничного мосту з Росії до Криму».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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