«Дуже багато доносів»: мати арештованого Дениса Кашука виїхала з Криму

Мати жителя Сімферополя Дениса Кашука, заарештованого підконтрольним Кремлю судом в анексованому Криму, Катерина Кашук виїхала з півострова на материкову частину України, побоюючись переслідувань. Про це вона сказала в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії.

«Ми (з чоловіком – ред.) взяли дві валізи і переїхали сюди (до Києва – ред.). Залишили там все. Будинок ... Все, що було», – сказала Катерина Кашук.

Вона уточнила, що переїхати її попросив син під час їхньої розмови в суді.

«Коли я з ним розмовляла в суді, він сказав:« Мама, вам потрібно обов’язково звідси виїхати. Тут дуже багато матеріалу на вас. І ти повинна негайно звідси поїхати. Всі сім’я повинна виїхати. Тут багато доносів і багато всякого матеріалу», – розповіла жінка.

Раніше стало відомо, що Кашук відмовився від незалежних захисників. Його рідні сказали в ефірі Радіо Крим.Реалії, що це вимушений крок.

Раніше адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї. У коментарі Крим.Реалії дружина Кашука, Ольга, розповіла, що він не виходив на зв’язок з 17 грудня, а в їхньому будинку пройшов огляд.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року. Сторона захисту оскаржила арешт.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через арешт Кашука в анексованому Криму.