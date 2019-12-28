Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження через арешт кримчанина Кашука

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за частиною 1 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі) за фактом затримання і позбавлення волі жителя Сімферополя Дениса Кашук, якого російські силовики підозрюють в придбанні та зберіганні вибухівки.

«Слідством встановлено, що «кримські правоохоронці» спочатку «затримали» кримчанина за «підозрою» у вчиненні злочинів передбачених статтями 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів) та 222-1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв) Кримінального Кодексу РФ. Пізніше, «судді» незаконно створеного Київського районного суду міста Сімферополя обрали затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – мовиться у повідомленні.

За інформацією відомства, досудове розслідування здійснює Головне управління Національної поліції України в АР Крим і Севастополі.

Раніше адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї. У коментарі Крим.Реалії дружина Кашука, Ольга, розповіла, що він не виходив на зв’язок з 17 грудня, а в їхньому будинку пройшов огляд.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого 2020 року. Сторона захисту оскаржила арешт.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через арешт Кашука в анексованому Криму.