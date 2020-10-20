Суд в анексованому Криму продовжив арешт кримчанину, звинуваченому в участі у «нацбатальйоні»

У вівторок, 20 жовтня, в підконтрольному Росії Кіровському районному суді Криму відбулося закрите попереднє судове засідання у справі обвинуваченого в участі в «українському нацбатальоні» Меджита Аблямітова, на якому стало відомо, що кримчанину продовжили арешт, незважаючи на те, що ні його захист, ні він сам при цьому не були присутні. Про це адвокат Айдер Азаматов повідомив «Кримській правозахисній групі».

«Сьогодні під час судового засідання нам стало відомо, що суддя Ігор Дегтярьов без участі мого підзахисного і мене, його захисника, 14 жовтня продовжив Аблямітову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У зв’язку з цим ми заявили судді відвід, вважаючи, що таким чином суддя порушив право на захист. Суддя, порадившись, наш відвід відхилив. Крім того, сьогодні він ще раз продовжив запобіжний захід на 6 місяців», – розповів Азаматов.

Представники суду публічно не коментували рішення про проведення засідання.

19 серпня ФСБ Росії стверджувала, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні». У ФСБ стверджують, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив «у батальйон імені Номана Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим».

Прокуратура АРК почала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України.