Рух «Кримська солідарність» припиняє роботу через політичний тиск з боку Росії

Правозахисний рух «Кримська солідарність», який російська влада визнала «іноземним агентом», припиняє роботу через політичний тиск – про це він повідомив 21 липня.

Заява організації з’явилася майже через місяць після того, як Міністерство юстиції Росії включило її до реєстру іноземних агентів.

«Ми сприймаємо це рішення як політичний акт тиску – ярлик, яким намагаються ізолювати та дискредитувати нашу діяльність, а також посилити тиск на незалежний суспільний, по-справжньому народний рух. Протягом багатьох років ми займалися захистом людей у Криму, підтримкою сімей політичних ув’язнених та висвітленням того, що відбувається на півострові», – йдеться в тексті.

Активісти зазначають, що цього року ініціативі виповнилося 10 років. Протягом цих років «Солідарність» документувала переслідування жителів окупованого Криму та займалася підтримкою сімей затриманих і заарештованих.





При цьому учасники ініціативи, йдеться в заяві, самі неодноразово зазнавали штрафів, адміністративних арештів та кримінального переслідування:

«Наші колеги та друзі – правозахисники, журналісти та волонтери – досі перебувають у місцях позбавлення волі. Саме цю діяльність (російська – ред.) влада назвала діяльністю «іноземного агента» і саме вона стала причиною такого рішення».

В організації вказують, що їхня діяльність, заснована на принципах взаємодопомоги, правової підтримки та відкритого інформування суспільства, не повинна була стати підставою для ярлика «іноземного агента».

«Ми уважно вивчили законодавство та ухвалили спільне рішення про припинення діяльності нашого громадського руху. Це рішення далося нам вкрай нелегко. За десять років «Кримська солідарність» стала не просто ініціативою, а спільнотою людей, об’єднаних взаємною підтримкою, довірою та загальною відповідальністю один перед одним. Однак за обставин, що склалися, ми вважаємо цей крок необхідним», – додають активісти.

Організація уточнює, що її сайт і сторінки в соціальних мережах перестануть оновлюватись.

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Росія внесла «Кримську солідарність» до списку «іноземних агентів» 26 червня.

Громадський рух «Кримська солідарність» з’явився 9 квітня 2016 року зусиллями родичів заарештованих у окупованому Криму, адвокатів та активістів як неформальна правозахисна організація для захисту жертв політичних репресій. Координатором юридичного правозахисного офісу організації є адвокат Еміль Курбедінов.

Законодавство про «іноагентів» з’явилося в Росії у 2012 році. Закон дозволив визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та ведуть політичну діяльність. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, екології, захисту прав людини.

Згодом з’явилася можливість визнавати агентами ЗМІ та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати таким впливом, російське законодавство не уточнює.