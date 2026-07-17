У Криму для компенсації за вимкнення світла чи води вимагають стати на військовий облік – ЗМІ

В окупованому Криму жителі Джанкойського району скаржаться у соцмережах, що для отримання компенсації від російської влади після відключень електрики та води у чоловіків вимагають позначку в паспорті про постановку на військовий облік у російському військкоматі. Про це пишуть у коментарях під постом очільника окупаційної влади півострова Сергія Аксьонова та в місцевих спільнотах, видання «Новая Газета Европа» виявило близько десятка повідомлень на цю тему.

Ідеться про одноразову виплату 15 тисяч рублів для жителів, які залишалися без електрики та води понад 48 годин після атак на енергетичну інфраструктуру.

Одна з жительок Джанкойського району написала, що у чоловіків під час подання заяви «обов’язково» вимагають поставити у паспорті штамп у військкоматі. При цьому, згідно з умовами, для виплати потрібно лише підтвердити факт проживання за конкретною адресою. Жінка запитала Аксьонова, чи законна ця вимога і чи поширюється така практика на весь Крим. Аксьонов їй не відповів.

Паблік «Крим Оперативний» з посиланням на заяву адміністрації Азовського сільського поселення пише, що ця вимога стосується лише чоловіків і жінок, які мають спеціальність медика.

Медичні працівники (як чоловіки, так і жінки) з профільною освітою в Росії вважаються військовозобов’язаними та підлягають військовому обліку. Їх можуть призвати на сторокову службу, мобілізувати в запас або залучити за контрактом.

Офіційно окупаційна влада Криму не повідомляла, що для отримання компенсації потрібна позначка військкомату.

У червні та липні військові та енергетичні об'єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільших атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам, запроваджено графіки відключення електроенергії. Дитячі оздоровчі заклади та табори до вересня скасували прийом відпочивальників.