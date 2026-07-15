Українське командування підтвердило удар по Балаклавській ТЕС у окупованому Севастополі

Сили спеціальних операцій України підтвердили удар по Балаклавській ТЕС у Севастополі – про це військові заявили 15 липня.

За повідомленням, операцію провели підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій.

«Ураження відбулося в ніч на 14 липня. Попередньо, внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. У разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від 2 до 5 місяців», – заявляє командування.





Як оцінили в ССО, станція відповідає за «майже 50% генерації електроенергії окупованого Криму».

Перевірити достовірність озвученої інформації в умовах війни складно.

Напередодні російські медіа заявили, що декілька міст і районів окупованого Криму залишаються знеструмленими через «удари по об’єктах енергетичної інфраструктури».

Раніше проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що вночі 14 липня у Севастополі та Керчі знову лунали вибухи, під ймовірні удари потрапили Балаклавська ТЕС та кілька підстанцій. Українські та російські військові поки що ці атаки не коментували.

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У червні військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масованих атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним особам, запроваджені графіки вимкнення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади та табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети. У більшості випадків міністерство оборони РФ або російська влада не підтверджують влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.