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22 Липень 2019, Київ 22:39
Новини | Політика

Суд у Москві розгляне справи кримських татар, затриманих біля Верховного суду Росії

Акція на підтримку засуджених за бахчисарайською «справою Хізб ут-Тахрір» біля будівлі Верховного суду Росії, Москва, 11 липня 2019 року

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У Таганському районному суді Москви 29 липня пройдуть засідання з розгляду адміністративних справ проти кримськотатарських активістів, затриманих біля Верховного суду Росії, повідомляє об’єднання «Кримська солідарність».

Російська поліція затримала активістів 11 липня під будівлею суду, де проходив розгляд апеляції на вирок у бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір». Активісти стояли з плакатами «Наші діти – не терористи», «Припиніть репресії в Криму». На них були складені протоколи за статтею «порушення встановленого порядку проведення зборів» Кримінального кодексу Росії.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест у зв’язку з неправомірним затриманням російськими силовиками кримських татар».

«Наші діти – не терористи»: в Москві після пікету затримали активістів з Криму – відео
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«Наші діти – не терористи»: в Москві після пікету затримали активістів з Криму – відео

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Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».

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