Вимогам послаблення карантину не відповідають Київ та 13 областей – МОЗ

Станом на 24 червня вимогам пом’якшення карантину не відповідає Київ та 13 областей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Не відповідають вимогам наступні області: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька.

Перехід до наступного зняття карантинних обмежень можливий за умови відповідності епідеміологічної ситуації в області визначеним критеріям: завантаженість ліжок у лікарнях, охоплення населення тестуванням, відсоток виявлення хворих і динаміка захворюваності.

Станом на ранок 24 червня в Україні кількість хворих на COVID-19 перевищила 39 тисяч, померла 1 051 людина, одужали 17 409. За минулу добу виявлено 940 випадків інфікування. Це новий антирекорд: попередній, 921 хворий за добу, було зафіксовано 18 червня.