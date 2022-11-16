Влада: у Києві відновили живлення об’єктів критичної інфраструктури

Після масованих російських атак енергозабезпечення об'єктів критичної інфраструктури Києва відновили, повідомили в Київській військовій міській адміністрації.

«Завдяки злагодженій роботі енергетиків, працівників усіх комунальних служб міста Києва наразі живлення об'єктів критичної інфраструктури відновлено», – йдеться у повідомленні КМВА з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.



В адміністрації додають, що водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.

Росія 15 листопада здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Лише у Києві, за даними КМВА, підрозділи ППО збили 18 ракет з 21. Всього РФ випустила понад 90 ракет по регіонах України, більшість із них збили.

Влада Києва повідомила про щонайменше три влучання в житлові будинки –загинула людина, ще троє поранені.

Внаслідок російських ракетних ударів мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.