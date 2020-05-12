У Кривому Розі усунули від роботи головлікаря лікарні за «самовільну виписку» 15 пацієнтів з COVID-19

У Кривому Розі усунули від роботи головного лікарня 4-ої міської лікарні за «самовільну виписку» 15 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі мерії Кривого Рогу з посиланням на директора департаменту охорони здоров’я міськради Костянтина Мурашка.

За даними посадовця, 21 пацієнт та шестеро медпрацівників установи перебували на самоізоляції в будівлі лікарні як такі, що контактували з хворою жінкою. У всіх них взяли аналізи. П’ятнадцятеро з них були виписані на амбулаторне лікування, попри те, що на той момент вже пройшли результати ПЛР-тестів з підтвердженим COVID -19.

«Дії головного лікаря будуть розслідувані спеціально створеною комісією. Всім виписаним вже запропоновано стаціонарне лікування в інфекційній лікарні, одна пацієнтка на даний час туди переведена», – повідомив Мурашко.

Радіо Свобода намагається зв’язатись з керівницею 4-ї міської лікарні Людмилою Міряновою, однак її особисті телефони, телефони реєстратури лікарні та приймальні головлікаря не відповідають.

Станом на 12 травня у Кривому Розі коронавірусну інфекцію підтвердили у 174 людей. Шестеро людей померло.