Вілкул: у Кривому Розі через російський обстріл одна людина загинула, є руйнування

Внаслідок ракетного обстрілу військ РФ Кривого Рогу Дніпропетровської області одна людина загинула, частково зруйновано газопровід, пошкоджено будинки, дитячі садки і школи, повідомив у Telegram начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Орки здійснили чергові теракти. По Кривому Рогу було випущено 5 авіаційних керованих ракет, 4 ракети наші ППО збили. Одна влучила в приватний сектор. За уточненими даними, пошкоджено декілька десятків приватних будинків, три школи, два дитячих садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля. Частково зруйновано газопровід. Обстеження прилеглих територій триває. Один чоловік (1989 р.н.) загинув», – повідомив Вілкул.

За його словами, також ще один чоловік 1975 р.н. має забійну рану чола

На місці розгорнуто штаб, працюють всі рятівні та аварійні служби, додав Вілкул.

Криворізька окружна прокуратура розпочала досудове розслідування через ракетну атаку на Кривий Ріг за фактом «порушення законів і звичаїв війни, поєднаним із умисним вбивством», повідомили у прокуратурі. Тривають першочергові слідчі дії.

14 січня Росія двічі за день атакувала Україну ракетами. Усього, за даними ЗСУ, українські військові збили 25 із 38 російських ракет різних типів.

Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв у низці регіонів. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна.

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