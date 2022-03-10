У Кривому Розі евакуюють людей із південно-західного району міста

У Кривому Розі евакуйовують людей із південно-західного району міста – Інгульця. Таке рішення ухвалила військова адміністрація міста Кривий Ріг.

За повідомленням адміністрації, це роблять із міркувань безпеки.

Зранку 10 березня людей перевозять дизель-генераторними тролейбусами та автобусами до північних районів міста – Саксаганського, Покровського і Тернівського.

«У зв’язку з можливим наближенням ворога за командою Збройних сил України військовою адміністрацією міста Кривий Ріг ухвалене рішення рекомендувати жителям Інгульця переїхати в північну частину міста», – йдеться в рішенні.

Тим, хто не зможе розміститися у друзів або родичів, пропонують місця у гуртожитках, дитячих садках і школах. З собою людей просять взяти документи, телефони, теплі речі, ковдри і матраци.

Раніше в Кривому Розі вже евакуювали жителів району Макулан, прилеглого до військової частини.