У Кривому Розі чоловікові, який обмалював пам’ятник жертвам Голокосту, дали умовний термін

У Кривому Розі чоловіка, який вчинив наругу над пам’ятником жертвам Голокосту, засудили до трьох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік. Рішення ухвалив Центрально-міський районний суд міста.

За текстом рішення, засуджений – уродженець Кривого Рогу, одружений, працює на заводі.

У документі вказано, що чоловік, обмалюваши меморіальний знак, «вчинив ряд умисних дій, спрямованих на грубе знущання та демонстрацію власної зневаги до місця розташування пам’ятника».

Чоловік визнав свою провину.

У січні 2020 року в Кривому Розі був пошкоджений пам’ятник жертвам Голокосту. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України «пошкодження майна», а потім перекваліфікувала її на на частину 2 статті 297 («наруга над могилою»).

Тоді в поліції заявили, що затримали чоловіка і що він вчинив злочин з хуліганських мотивів: разом із пам’ятником жертвам Голокосту він розмалював фарбою з балончика ще кілька об’єктів у місті.

У Дніпропетровській облдержадміністрації тоді зробили заяву, назвавши випадок «кричущим актом вандалізму».