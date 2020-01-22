Справу про пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту перекваліфікували

Справу про пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі перекваліфікували на статтю «наруга над могилою», повідомив 22 січня начальник поліції в області Володимир Огурченко.

За його даними, кримінальне провадження, відкрите 19 січня за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна), наразі перекваліфіковане на частину 2 статті 297 (наруга над могилою).

За даними Криворізького відділення поліції, 21 січня підозрюваного затримали. Це 36-річний раніше несудимий місцевий житель.

У поліції зазначають, що він вчинив це з хуліганських мотивів: разом із пам’ятником жертвам Голокосу він розмалював із балончика з фарбою ще кілька об’єктів у місті.

20 січня в Дніпропетровській облдержадміністрації зробили заяву, назвавши випадок «кричущим актом вандалізму».

19 січня посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон повідомив, що невідомі замалювали фарбою текст на пам’ятнику жертвам Голокосту в Кривому Розі та опублікував у своєму твіттері фотографію, звернувши увагу на те, що пошкоджений пам’ятник розташований неподалік від дому батьків президента України Володимира Зеленського.

Пам’ятник у Кривому Розі був відкритий сім років тому. Наразі його вже привели до ладу.