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Четверо постраждалих через ракетний удар у Кривому Розі перебувають у тяжкому стані – ОВА

Загалом поранені 15 людей, загинули – четверо

Через ракетний удар по житловому будинку в Кривому Розі поранені 15 людей, четверо з них перебувають у тяжкому стані. Про стан постраждалих на брифінгу 17 грудня розповів заступник начальника департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації Олексій Григорук.

Раніше повідомляли про 13 постраждалих людей.

За інформацією посадовця, у лікарнях перебувають 15 поранених людей, з яких чотири дитини. Зокрема, одна дитина 7 років – у тяжкому стані, її прооперували.

Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)

Близько восьмої години ранку 16 грудня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні.

«У стаціонарі перебувають і дорослі. Троє з них – у тяжкому стані. Це різного ступеню мінно-вибухові травми, травми грудної клітини, черевної порожнини», – сказав Григорук.

Він також уточнив інформацію щодо загиблих: через ракетний удар загинули четверо людей – троє на місці, зокрема півторарічна дитина, а одна людина, це 33-річний чоловік, був у вкрай тяжкому стані й помер у лікарні.

16 грудня, російські війська випустили десятки ракет по Україні, атакуючи її цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну мережу.

Одна з ракет влучила в житловий будинок у Кривому Розі.

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