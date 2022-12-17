Четверо постраждалих через ракетний удар у Кривому Розі перебувають у тяжкому стані – ОВА

Через ракетний удар по житловому будинку в Кривому Розі поранені 15 людей, четверо з них перебувають у тяжкому стані. Про стан постраждалих на брифінгу 17 грудня розповів заступник начальника департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації Олексій Григорук.

Раніше повідомляли про 13 постраждалих людей.

За інформацією посадовця, у лікарнях перебувають 15 поранених людей, з яких чотири дитини. Зокрема, одна дитина 7 років – у тяжкому стані, її прооперували.

«У стаціонарі перебувають і дорослі. Троє з них – у тяжкому стані. Це різного ступеню мінно-вибухові травми, травми грудної клітини, черевної порожнини», – сказав Григорук.

Він також уточнив інформацію щодо загиблих: через ракетний удар загинули четверо людей – троє на місці, зокрема півторарічна дитина, а одна людина, це 33-річний чоловік, був у вкрай тяжкому стані й помер у лікарні.

16 грудня, російські війська випустили десятки ракет по Україні, атакуючи її цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну мережу.

Одна з ракет влучила в житловий будинок у Кривому Розі.