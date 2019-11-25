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25 листопада 2019, Київ 21:11
Новини | Суспільство

Кривий Ріг: суд вдруге наказав військовій прокуратурі поновити справу про поранення оператора Волка

Суд анулював постанову слідчого військової прокуратури про закриття провадження, відкритого за фактом службового недбальства військових під час проведення навчань

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У Кривому Розі суд вдруге ухвалив рішення про поновлення справи щодо поранення на військових навчаннях телеоператора та фотокореспондента В’ячеслава Волка, яку раніше закрила військова прокуратура. Відповідне рішення у понеділок 25 листопада ухвалив Центрально-Міський районний суд міста, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суд анулював постанову слідчого військової прокуратури про закриття провадження, відкритого за статтею 425 статті Кримінального кодексу – за фактом службового недбальства військових під час проведення навчань.

Як повідомив адвокат В’ячеслава Волка Максим Горєліков, слідчі прокуратури вдруге закрили кримінальне провадження в квітні цього року. Тоді він подав скаргу, у якій вимагав скасувати цю постанову про закриття.

Уперше військова прокуратура закрила цю справу в травні 2018 року.

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Радіо Свобода тоді отримало відповідь на інформаційний запит з військової прокуратури Криворізького гарнізону, де було зазначено, що справа щодо недбальства військових була закрита «у зв’язку зі становленням відсутності у діяннях складу кримінального правопорушення».

6 липня 2017 року під час навчань Збройних сил Україн був тяжко поранений представник ЗМІ В’ячеслав Волк. Інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській райраді. Постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор Ігор Петренко, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників. Петренка взяли під варту, але згодом випустили під грошову заставу в 400 тисяч гривень, яку внесла невідома особа.

Стан потерпілого В’ячеслава Волка лікарі тоді оцінювали як вкрай тяжкий. Чоловік переніс кілька складних операцій, проходить тривалий курс реабілітації.

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