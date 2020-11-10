У КСУ розповіли, скільки коштує утримання одного судді

У Конституційному суді України назвали некоректною заяву депутата від «Слуги народу» Галини Янченко про те, що утримання одного судді цього органу обходиться державі в 21 мільйон гривень на рік. Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Конституційного суду України у розмірі 314,5 мільйонів гривень, проте не можна просто розділити цю суму на 15 суддів, відповіли в КСУ на запит Радіо Свобода.

«Видатки Конституційного суду України – це не лише винагорода суддів, а й видатки на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, тобто здійснення конституційної юрисдикції в Україні», – зазначено у відповіді на запит.

За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено близько 2,5 мільйона гривень, повідомили в КСУ. Середній розмір винагороди судді Конституційного суду України – 254 тисячі гривень на місяць.

Зарплати суддів різняться, а на суму впливають стаж роботи, науковий ступінь, перебування на адміністративній посаді в суді та робота, що передбачає доступ до державної таємниці, уточнили у відповіді на запит Радіо Свобода. Окрім того, суддя Конституційного суду має право на виплату вихідної допомоги в разі відставки.

Фінансування Конституційного суду України за 10 місяців 2020 року коштувало державі 211 мільйонів гривень, а за весь 2019 рік – 254 мільйона гривень.

Галина Янченко 3 листопада внесла у Верховну Раду законопроєкт про позбавлення КСУ державного фінансування до оновлення його складу. Вона заявила, що утримання одного судді обходиться бюджету, а саме платникам податків, у 21 мільйон гривень на рік.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Оприлюднивши це рішення 28 жовтня, КСУ пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило було доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки і оборони доступ відновили.

30 жовтня з’явився текст президентського законопроєкту «про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Президент Володимир Зеленський пропонує визнати рішення КСУ «таким, що не створює правових наслідків». Крім того, президент пропонує припинити повноваження складу Конституційного суду, який діяв на момент ухвалення рішення.

Голова КСУ Олександр Тупицький вбачає в документі ознаки конституційного перевороту, бо, на його думку, президентські пропозиції прямо суперечать Конституції України.