У КСУ розповіли, коли оприлюднять офіційне рішення щодо НКРЕКП

У Конституційному суді наразі не можуть офіційно підтвердити чи спростувати інформацію про визнання неконституційним створення Національної комісії з питань державного регулювання енергетики на комунальних послуг. Як повідомила Радіо Свобода представниця суду, рішення буде оприлюднене протягом дня 14 червня.

«Вчора суд ухвалив рішення у цій справі. Але рішення поки що не оприлюднене на сайті. Відповідно до статті 94 Закону про Конституційний суд, оприлюднення рішень здійснюється на офіційному веб-сайті, але не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення», – сказала представниця прес-служби.

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Раніше 14 червня видання «Дзеркало тижня» оприлюднило інформацію про те, що КСУ визнав неконституційним низку положень закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зокрема Конституційний суд, за даними журналістів, вирішив, що процедура створення, статус і спосіб формування НКРЕКП не відповідають Конституції.

НКРЕКП створив своїм указом тодішній президент Петро Порошенко в 2014 році. Згодом, у 2016 році, Верховна Рада ухвалила закон «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

НКРЕКП здійснює регулювання суб’єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні й водовідведенні, а також забезпечує проведення цінової й тарифної політики в цих сферах.