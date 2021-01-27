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27 січня 2021, Київ 11:44
Новини | Спорт

Баскетбол: «Дніпро» здобув перемогу у Кубку Європи ФІБА

Наступний матч «Дніпро» зіграє проти «Анвіла»

У першому матчі групового етапу Кубку Європи ФІБА баскетбольний клуб «Дніпро» подолав швейцарський «Фрібург». Матч завершився з рахунком 57:62 (14:14, 14:12, 11:17, 18:19). Найрезультативнішим у складі «дніпрян» був Іссуф Санон, який набрав 14 очок.

Після першого туру «Дніпро» очолює турнірну таблицю групи E.

Наступний матч команда Дениса Журавльова зіграє 27 січня о 19:00 за київським часом. Суперником «Дніпра» стане польський «Анвіл».

Іссуф Санон набрав 14 очок та став найрезультативнішим в українській команді
Іссуф Санон набрав 14 очок та став найрезультативнішим в українській команді

Через пандемію коронавірусу змінився формат групового етапу Кубка Європи. Команди грають усі матчі в ізольованих таборах («баблах») та проводять по одній зустрічі з суперником, а не традиційні дві гри (вдома та на виїзді).

До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі команди з усіх груп та ще чотири найкращі команди серед тих, що фінішують у групах третіми.

Турнірне становище в групі Е після першого матчу
Турнірне становище в групі Е після першого матчу

У групі Е, де грає «Дніпро», не допустили до змагань команду «Лондон Лайонс» через загрозу поширення коронавірусу.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, «Прометей» з Кам’янського переміг «Київ-Баскет» в Кубку Європи ФІБА.

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