В МВС пояснили, чому смерть волонтера Кучапіна розслідують за статтею про умисне вбивство

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, чому кримінальне провадження за фактом смерті волонтера Олексія Кучапіна зареєстрували за статтею 115 Кримінального кодексу про умисне вбивство, хоча ознак насильницької смерті наразі не виявляли.

«Провадження саме за цією статтею реєструється завжди, коли знаходять тіло людини і якщо є підозра, що смерть настала з якихось негативних обставин. Проте під час огляду місця загибелі Олексія Кучапіна фактів, які одразу б вказали на насильницький характер смерті, виявлено не було», – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що під час огляду квартири, де знайшли тіло волонтера, правоохоронці виявили на столі передсмертну записку, але запевнив, що правоохоронці ретельно перевірять усі можливі версії його загибелі.

Раніше в Національній поліції повідомляли, що судово-медичний експерт не виявив ознак насильницької смерті на тілі волонтера Олексія Кучапіна, але деякі активісти продовжують наполягати на версії вбивства.