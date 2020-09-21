«Батьківщина» офіційно висунула Олексія Кучеренка на посаду мера Києва

Конференція Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина» ухвалила рішення про висунення Олексія Кучеренка кандидатом на посаду київського міського голови на чергових виборах 25 жовтня. Відповідне рішення було ухвалене 21 вересня, передає пресслужба партії.

«У презентації своєї програми Олексій Кучеренко зазначив, що київська команда Юлії Тимошенко має стратегію вирішення головних проблем української столиці – модернізації житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо», – йдеться в повідомленні.

Олексій Кучеренко – депутат Верховної Ради цього і кількох попередніх скликань, був міністром з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Нетривалий час на початку 2000-х очолював Запорізьку ОДА.

20 вересня столичний осередок партії «Слуга народу» офіційно визначився із кандидатами у депутати Київської міської ради.

18 вересня список партії на вибори у Київраду озвучила партія «УДАР» чинного мера Віталія Кличка.

16 вересня, з ким іде на вибори до Київради, повідомила партія «Європейська солідарність».